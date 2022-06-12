استقالة‭ ‬نواب‭ ‬التيار‭ ‬الصدري‭ ‬بأمر‭ ‬من‭ ‬زعيمه‭)‬خلاصا‭ ‬من‭ ‬المصير‭ ‬المجهول‭)‬

2022/06/12 | 22:54 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الإطار‭ ‬التنسيقي‭ ‬يتدارس‭ ‬التطور‭ ‬المفاجئ‭ ‬والديمقراطي‭ ‬الكردستاني‭:‬ضربة‭ ‬ضد‭ ‬العملية‭ ‬السياسية بغداد‭ – ‬عبدالحسين‭ ‬غزال استقال‭ ‬نواب‭ ‬التيار‭ ‬الصدري‭ ‬بشكل‭ ‬جماعي‭ ‬من‭ ‬عضوية‭ ‬البرلمان‭ ‬العراقي‭ ‬بعد‭ ‬ان‭ ‬دعا‭ ‬زعيم‭ ‬التيار‭ ‬الصدري‭ ‬في‭ ‬العراق،‭ ‬مقتدى‭ ‬الصدر،‭ ‬الأحد‭ ‬في‭ ‬بيان،‭ ‬أعضاء‭ ‬كتلته‭ ‬البرلمانية‭ ‬إلى‭ ‬تقديم‭ ‬استقالاتهم‭ ‬إلى‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬محمد‭ ‬الحلبوسي‭.‬ وقال‭ ‬الصدر‭ ‬‮«‬على‭ ‬رئيس‭ ‬الكتلة‭ ‬الصدرية‭… […]

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