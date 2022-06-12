2022/06/12 | 22:54 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- الإطار التنسيقي يتدارس التطور المفاجئ والديمقراطي الكردستاني:ضربة ضد العملية السياسية بغداد – عبدالحسين غزال استقال نواب التيار الصدري بشكل جماعي من عضوية البرلمان العراقي بعد ان دعا زعيم التيار الصدري في العراق، مقتدى الصدر، الأحد في بيان، أعضاء كتلته البرلمانية إلى تقديم استقالاتهم إلى رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي. وقال الصدر «على رئيس الكتلة الصدرية… […]
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (استقالة نواب التيار الصدري بأمر من زعيمه)خلاصا من المصير المجهول)) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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