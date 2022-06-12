الانسحاب الى أمام

2022/06/12 | 22:54 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فاتح عبدالسلام هناك‭ ‬نوعان‭ ‬من‭ ‬الانسحابات‭ ‬السياسية،‭ ‬الانسحاب‭ ‬الأول‭ ‬يكون‭ ‬من‭ ‬مجلس‭ ‬النواب،‭ ‬والانسحاب‭ ‬الثاني‭ ‬يكون‭ ‬من‭ ‬العملية‭ ‬السياسية‭ ‬برمتها،‭ ‬وهذا‭ ‬الخيار‭ ‬الأكبر‭ ‬والأخطر‭ ‬والذي‭ ‬يمكن‭ ‬ان‭ ‬يحيل‭ ‬الفرح‭ ‬الوقتي‭ ‬لخصوم‭ ‬التيار‭ ‬الصدري‭ ‬المنسحب‭ ‬الى‭ ‬أيام‭ ‬سود‭.‬ ‭ ‬يبدو‭ ‬في‭ ‬الوهلة‭ ‬الأولى،‭ ‬انّ‭ ‬قرار‭ ‬زعيم‭ ‬التيار‭ ‬الصدري‭ ‬في‭ ‬استقالة‭ ‬نوّابه‭ ‬من‭ ‬البرلمان،‭ ‬هو‭ ‬شطب‭ ‬على‭ […]

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