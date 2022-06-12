2022/06/12 | 22:54 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- القاهرة -مصطفى عمارة كشف مصدر دبلوماسي في القاهرة للزمان أن وفدا أمنيا مصريا طار إلى الخرطوم للتنسيق مع الجانب السوداني لمواجهة المخطط الأثيوبي لبدء الملء الثالث لسد النهضة والذي من المنتظر أن يبدأ خلال شهر يوليو مع بدء موسم الأمطار وأنه تم الإتفاق على تكثيف الإتصالات الإقليمية والدولية للضغط على الجانب الأثيوبي للوصول إلى اتفاق […]
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مفاوض سوداني حول سد النهضة لـ (الزمان): الملء الثالث يمنح أثيوبيا قنبلة مائية) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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