​مفاوض سوداني حول سد النهضة لـ (الزمان): الملء الثالث يمنح أثيوبيا قنبلة مائية

2022/06/12 | 22:54 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القاهرة‭ -‬مصطفى‭ ‬عمارة ​​كشف‭ ‬مصدر‭ ‬دبلوماسي‭ ‬في‭ ‬القاهرة‭ ‬للزمان‭ ‬أن‭ ‬وفدا‭ ‬أمنيا‭ ‬مصريا‭ ‬طار‭ ‬إلى‭ ‬الخرطوم‭ ‬للتنسيق‭ ‬مع‭ ‬الجانب‭ ‬السوداني‭ ‬لمواجهة‭ ‬المخطط‭ ‬الأثيوبي‭ ‬لبدء‭ ‬الملء‭ ‬الثالث‭ ‬لسد‭ ‬النهضة‭ ‬والذي‭ ‬من‭ ‬المنتظر‭ ‬أن‭ ‬يبدأ‭ ‬خلال‭ ‬شهر‭ ‬يوليو‭ ‬مع‭ ‬بدء‭ ‬موسم‭ ‬الأمطار‭ ‬وأنه‭ ‬تم‭ ‬الإتفاق‭ ‬على‭ ‬تكثيف‭ ‬الإتصالات‭ ‬الإقليمية‭ ‬والدولية‭ ‬للضغط‭ ‬على‭ ‬الجانب‭ ‬الأثيوبي‭ ‬للوصول‭ ‬إلى‭ ‬اتفاق‭ […]

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