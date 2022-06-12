سلطتان المدرسة والبيت

2022/06/12 | 23:04 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:حيدر عاشور

شرعت مدارس البلاد بفتح ابوابها مع

بداية العام الدراسي الجديد، ويعتقد

البعض ان دور البيت في التربية قد انتهى

لينتقل الى المدرسة والمعلم.



نقرأ ونعيش

ونشاهد واقع الجيل الجديد المتمرد عل

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