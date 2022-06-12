طلاق بيكيه وشاكيرا.. صحيفة تكشف تفاصيل العلاقة مع

2022/06/12 | 23:12 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت صحيفة "إنفورماليا" مزيدا من التفاصيل حول المرأة التي قد تكون السبب الرئيسي لانفصال نجم دفاع نادي برشلونة الإسباني، جيرارد بيكيه، والنجمة الكولومبية شاكيرا.

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