2022/06/12 | 23:16 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أكد عضو مجلس النواب فيصل النائلي اليوم الأحد، أن قانون “الدعم الطارئ” خصص أموالاً للطرق الخارجية التي باتت توصف “بطرق الموت”، خصوصا في محافظة الديوانية.وقال النائلي في تصريح لوكالة ايرث نيوز، إن “الطرق الخارجية في الديوانية ما تزال اغلبها ذات اتجاه واحد ما يتسبب بحوادث مستمرة بنحو حادثين كل شهر وهذه الطرق […]

ظهرت المقالة الديوانية: “طرق الموت” تلقى اهتماماً ضمن الدعم الطارئ..



محاولات لإيقاف حصد الأرواح أولاً على ايرث نيوز.

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