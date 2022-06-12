الخفاجي يعلن قرب إطلاق المبادرة الزراعية

2022/06/12 | 23:18 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واعأعلن وزير الزراعة محمد كريم الخفاجي، قرب إطلاق المبادرة الزراعية.وقال الناطق باسم الوزارة حميد النايف في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)،ان " وزير الزراعة محمد كريم الخفاجي حضر مساء اليوم مشاهدة حقلية لقلع محصول البطاطا لاحدى المزارع النموذجية في قضاء ابوغريب" ، لافتا الى ان "الخفاجي اطلع ميدانيا على عملية قلع البطاطا لاحدى الحقول المعدة لزراعة والعائدة لشركة نهار الاوراد لانتاج البطاطا والتي انشأت وفق احدث التقنيات الحديثة ".واضاف، ان "الوزير اكد ان هكذا ممارسات علمية سيكون لها دور كبير في تطوير وتحسين انتاج البطاطا في العراق ، كما ان الوزارة تدعم حماية المنتج المحلي من خلال الروزنامة الزراعية وهناك تفهم لوجهة نظر الوزارة في هذا الامر ".وتابع، ان "الوزير بين ان المبادرة الزراعية ومبادرة البنك المركزي ستطلق قريبا بغية تقديم الدعم للفلاحين والمزارعين من خلال تسهيلات لدعم وتقسيط مبلغ منظومات الري المحوري والثابت والتي سيكون لمزارعي البطاطا دورا في اقتنائها "، مؤكدا ان "الخفاجي التقى بمجموعة من الفلاحين والمزارعين الحاضرين في المشاهدة الحقلية وشدد على ان الوزارة ماضية في دعم منتجي البطاطا لاجل تحقيق الامن الغذائي والوصول الى الاكتفاء الذاتي". وأشاد الخفاجي ، بحسب البيان، بالقائمين على هذه المزرعة النموذجية من الكوادر العلمية والفنية، مثمنا الجهود التي بذلت في تنظيم هذه الفعالية العلمية التي شملت اصناف عديدة من محصول البطاطا سواء كانت بطاطا استهلاكية او بطاطا صناعية.

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