2022/06/12 | 23:20 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#فرحان_قاسم ان فترة 1495-1648 هي لحظة انتصار الراسمالية على احد المعوقين اللذين واجها تحولها الى طبقة مهيمنة في اوربا وهما : الأيديولوجيا الدينية المسيحة والاقطاع الذي تبناها كايديولوجيا رسمية .



اذ انهار دورالكنيسة الاقتصادي والسياسي بعد معاهدة وستفاليا في المانيا بعد حروب دينية مدمرة كلفت الكثير من التضحيات حيث اتفقت الدول على : تأسيس الدولة القومية إيذانا بانتهاء الدولة الكنسية السياسيي .



2- علمنة " مصا ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تظل الماركسية هي الخيار والاشتراكية هي البديل - فرحان قاسم) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تظل الماركسية هي الخيار والاشتراكية هي البديل - فرحان قاسم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).