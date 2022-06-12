تاريخ روسيا – 08 تدمير كييف - محمد زكريا توفيق

2022/06/12 | 23:20 - المصدر: الحوار المتمدن

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#محمد_زكريا_توفيق الفصل التاسع.



كيف دمر أندرو ، المستبد الشمالي، كييف.



نظر أبناء فلاديمير بعيون العشق إلى إمارة كييف، ولأكثر من نصف قرن من الزمان، غمرت المشاجرات بينهم الأرض بالدماء.



جورج، الملقب ب"طويل اليد"، استقر في "سوزدال" في الغابات الهادئة من أقصى الشمال الغربي.



لم يكن راضيا عن البلاد التي أعطاها له والده.



وبدد قوته في صراعه مع أخيه وأبناء أخيه، أمراء فولينيا وجاليتش.



لكنه قت ......





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