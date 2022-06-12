مشاركة السرير مع الآخرين.. فوائد تستحق التضحية بالخصوصية

2022/06/12 | 23:26 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ كشفت دراسة حديثة عن فوائد غير متوقعة لتقاسم السرير مع شخص آخر أو حيوان أليف، على الصحة العقلية والراحة أثناء النوم.ووفقا لدراسة نشرها موقع “ساينس أليرت”، فإن عقل الإنسان لا ينغلق تماما أثناء النوم العميق، لكنه يستطيع تسجيل ما يحدث حوله.وتقول الدراسة إن مشاركة السرير يمكن أن تجعلك تشعر وكأنك حظيت […]

ظهرت المقالة مشاركة السرير مع الآخرين..



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