2022/06/12 | 23:30 - المصدر: زاكروس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: J0gAZ5zHcVk

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. في ذكرى فتوى الجهاد الكفائي.. الحشد الشعبي كلمة حق أريد بها باطل.. المليشيات إنموذجا) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. في ذكرى فتوى الجهاد الكفائي.. الحشد الشعبي كلمة حق أريد بها باطل.. المليشيات إنموذجا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (زاكروس).