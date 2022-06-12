مشعان الجبوري يهاجم الحلبوسي: لن تجلس على الكرسي مرة أخرى إذا حُل البرلمان

2022/06/12 | 23:37 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز / قال النائب السابق مشعان الجبوري، اليوم الأحد، أن “خان العهد العجي الغادر” لن يجلس على الكرسي مرة أخرى إذا تم حل البرلمان، في إشارة إلى رئيس البرلمان محمد الحلبوسي.

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