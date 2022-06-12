التجارة ترد على مقترح لاحد النواب بشأن شراء الرز

2022/06/12 | 23:38 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغدادردت وزارة التجارة، على تصريحات احد النواب الذي دعا فيها الى شراء الرز من الاسواق المحلية والدلالين، مبينة انها وجهت الدعوة له لزيارة وزارة التجارة والاطلاع على سير عملها ولكنه لم يلبي الدعوة.وذكرت الوزارة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، ان "احد النواب صرح بان عدد سكان العراق 30 مليون نسمة وليس 41 مليونا وان عدد المشمولين بالبطاقة التموينية فيه مبالغة ونود توضيح ان عدد وزارة التجارة تتعامل مع بيانات وزارة التخطيط التي تؤكد ان عدد سكان العراق تجاوز الـ41 مليون وقاعدة بيانات السلة الغذائية والبطاقة التموينية تخضع لرقابة شديدة ويتم حذف المتوفين وغير المستحقين منها".واضافت، ان"طروحات النائب بشأن شراء الرز من الدلالين بسعر 500 دينار للكيلو غير واقعية، فالوزارة تحتاج الى 120 الف طن من الرز شهريا والاسعار في التعاقدات تكون وفقا للبورصة العالمية وبناءً على تعليمات وضوابط التعاقد في الدولة ولا يمكن الشراء من الاسواق المحلية لتغطية حاجة السلة الغذائية".واشارت الى، انها"دعت النائب لزيارة مقر الوزارة، بسبب كثرة تهجمه على الوزارة ولكنه لم يلبِي الدعوة، مشيرة الى ان ابوابها "مفتوحة له ولجميع النواب للاطلاع على المعلومات الصحيحة والدقيقة وعدم الاعتماد على معلومات من اشخاص ضربت مصالحهم ويروجون المعلومات المغلوطة عن الوزارة". وأوضحت انه"رغم قلة التخصيصات المالية، الا انها استطاعت توفير مواد السلة الغذائية وتحملت عبء ازمة الغذاء العالمية على مدار الاشهر الماضية وتواصل الجهود لانجاح الموسم التسويقي، من اجل توفير خزين استراتيجي للأمن الغذائي وكنا نتمنى ان ينصف النواب عمل الوزارة بالسلة الغذائية التي كانت صمام امان للعراقيين خلال ازمة الغذاء".

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