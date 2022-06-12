2022/06/12 | 23:40 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: lvs7Pve7h90

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. عباس العلي : دستوريا بحال تقديم النائب استقالته يجب التصويت عليه داخل البرلمان) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. عباس العلي : دستوريا بحال تقديم النائب استقالته يجب التصويت عليه داخل البرلمان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).