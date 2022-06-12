الأرجنتين تتحفظ على طائرة فنزويلية تقل إيرانيين

2022/06/12 | 23:42 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفادت مصادر رسمية لوكالة فرانس برس، الأحد، بأن طائرة فنزويلية من طراز بوينغ 747 تقل طاقما من 14 فنزويليا وخمسة إيرانيين تم التحفظ عليها، منذ الاثنين، في جنوب الأرجنتين بسبب شكوك حول أسباب دخولها البلاد.

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