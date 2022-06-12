الكهرباء تتفق مع أمانة بغداد على تخصيص موقعين لإنشاء محطات لتدوير النفايات

2022/06/12 | 23:49 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واعأعلنت وزارة الكهرباء، اتفاقها مع أمانة بغداد على تخصيص موقعين لإنشاء محطات لتدوير النفايات.وذكر المكتب الاعلامي لوزارة الكهرباء في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، ان "وزير الكهرباء عادل كريم ، استقبل في مقر الوزارة أمين بغداد عمار موسى كاظم ، ومستشار رئيس مجلس الوزراء نوزاد هادي وبحضور وكيل الوزارة لشؤون النقل والتوزيع نزار قحطان التميمي، ومديري عامين الدائرة الفنية وتوزيع بغداد ونقل الوسط وخبير الوزارة".واضاف، ان "الجانبين استعرضا جملة الاعمال الكبيرة المشتركة بين المؤسستين ، المتضمنة تخصيص الاراضي وتأهيل شبكات توزيع الطاقة ، مع التنسيق لتحديد مسارات خطوط النقل ". وأشار الوزير، بحسب البيان، الى ان "العاصمة في توسع مستمر والكهرباء بحاجة الى تخصيص قطع اراضٍ لاقامة مشاريعها ، لتسد الحاجة من الطلب المتزايد على الطاقة ." واوضح البيان، ان "استجابة امين بغداد كانت كبيرة ، لتفهمه حجم الضغط على العاصمة ، وبيّن توجيهه بالايعاز الى دائرة التصاميم لإكمال جميع مخططات الكهرباء ، وشدد على ان الامانة والكهرباء يشكلان فريقاً واحداً ، وان جميع ابواب الامانة مفتوحة لتوفير التسهيلات المطلوبة" . كما بحث الطرفان، بحسب البيان، إنشاء محطات طاقة كهربائية لتدوير النفايات ، كونها فرصة للطاقات الاضافية ، وستسهم في جعل البلد خالٍ من النفايات بنوعيها العضوية وغير العضوية ، وجرى الاتفاق على إجراء الكشوفات اللازمة لتخصيص قطع الاراضي المناسبة لها ، وتنسيق الجهود الكاملة بين الكهرباء والامانة والجهد العسكري . وتابع البيان، انه "تم الاتفاق مبدئياً على تخصيص موقعي النهروان وأبي غريب لاقامة هذه المشاريع ، وان يكون العمل بمعايير بيئية خاضعةً لبنود إتفاقية باريس للمناخ ٢٠١٥ ، ووفقاً لقوانين الاستثمار ، أما سعر التعرفة فسيكون مقبولاً لكلا الجانبين ، وعائداته ستكون ريعاً للدولة ، وسيصار الى تدوين محضر عمل مشترك عن حجم الاعمال المتفق عليها" .

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