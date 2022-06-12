البصرة.. الكشف عن ملابسات جريمة قتل غامضة في قضاء شط العرب

2022/06/12 | 23:50 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ كشفت مديرية شرطة البصرة، اليوم الاحد، ملابسات جريمة قتل غامضة في قضاء شط العرب.وذكر بيان للمديرية تلقته ايرث نيوز، انه “بعد ورود إخبار عن فقدان شاب في قضاء شط العرب.تم تشكيل فريق عمل يتكون من قسم مكافحة الإجرام في البصرة وقسم التقنيات والمعلوماتية في البصرة وقوات سوات.وتمخض العمل عن العثور […]

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الكشف عن ملابسات جريمة قتل غامضة في قضاء شط العرب أولاً على ايرث نيوز.

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