"أصعب فترة في تاريخه".. رئيس النصر السعودي يكشف حجم الأزمة المالية للنادي

2022/06/12 | 23:53 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف رئيس نادي النصر السعودي مسلّي آل معمر، عن الوضع المالي الصعب الّذي يعاني منه الفريق حاليًا، قائلا إنه لولا الدعم الحكومي والدعم السخي من الأمير خالد بن فهد المعروف بحبه وتشجيعه للنصر لما تمكّن الفريق من تسجيل اللاعبين.

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