4 أيام فلسطينية في كونغرس الاتحاد الدولي للصحفيين في عُمان - وسام زغبر

2022/06/12 | 23:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#وسام_زغبر عضو الأمانة العامة لنقابة الصحفيين الفلسطينيينعضو مشارك في مؤتمر الاتحاد الدولي للصحفيين في سلطنة عُمانما يُميز مؤتمر الاتحاد الدولي للصحفيين «الكونغرس 31» الذي انطلق في الحادي والثلاثين من أيار (مايو) وحتى الثالث من حزيران (يونيو) 2022 وعُقد بمركز عُمان للمؤتمرات والمعارض في العاصمة العُمانية مسقط، بمشاركة أكثر من 350 صحفياً يمثلون 187 اتحاد ونقابة وجمعية و50 صحفياً وإعلامياً من أكثر ......





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