إصابة جندي بانفجار عبوة في صحراء النخيب

2022/06/13 | 00:06 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أفاد مصدر أمني، الأحد، بإصابة جندي بانفجار عبوة في صحراء النخيب غربي العراق.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "عبوة ناسفة انفجرت على دورية للجيش العراقي في صحراء النخيب".

وأضاف المصدر أن "الانفجار اسفر عن جرح جندي كحصيلة اولية".

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