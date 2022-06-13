2022/06/13 | 00:15 - المصدر: قناة الفلوجة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: D2wW8J_Uik4

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. زياد العرار: نخشى الوصول إلى مواجهة إعلامية مفتوحة بين التيار والإطار) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. زياد العرار: نخشى الوصول إلى مواجهة إعلامية مفتوحة بين التيار والإطار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الفلوجة).