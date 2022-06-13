2022/06/13 | 00:20 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واعوصل رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، إلى المملكة الأردنية الهاشمية يرافقه وفد نيابي.وذكر المكتب الاعلامي لرئيس البرلمان في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، ان "رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، و يرافقه وفد نيابي، وصل إلى العاصمة الأردنية عمّان في زيارة رسمية، حيث كان في استقباله نظيره الأردني عبد الكريم الدغمي ونائباه."وأضاف، أنه "سيلتقي خلال الزيارة، الملك عبد الله الثاني عاهل المملكة الأردنية الهاشمية، وعدداً من المسؤولين".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحلبوسي يصل إلى الأردن) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحلبوسي يصل إلى الأردن) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).