2022/06/13 | 00:40 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

وجه النائب الأول لرئيس مجلس النواب حاكم الزاملي، رسالة الى زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر.

وقال الزاملي في رسالة موجهة للصدر: "سيدنا وقائدنا " اعزك الله " ..



انت تقدر المصلحة طالما استقالتنا فيها انقاذ لما تبقى من انقاذ العراق ، فنقدم انفسنا فداء لعراقنا الحبيب".

وقدم نواب الكتلة الصدرية في وقت سابق، استقالاتهم من مجلس النواب تلبية لدعوة الصدر.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رسالة من الزاملي الى الصدر بعد استقالته: انت تقدر المصلحة) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رسالة من الزاملي الى الصدر بعد استقالته: انت تقدر المصلحة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).