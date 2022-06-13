عودة الاتصال بين محطة زابوريجيا النووية والوكالة الذرية

2022/06/13 | 00:44 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استؤنف الاتصال بين محطة الطاقة النووية الأوكرانية في زابوريجيا (جنوب) الخاضعة للسيطرة الروسية منذ مطلع مارس، والوكالة الدولية للطاقة الذرية، بحسب ما أعلنت الشركة المشغلة للمحطات النووية الأوكرانية "إنيرجواتوم" والوكالة الأممية، الأحد.

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