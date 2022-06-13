ضبط (29) حاوية مخالفة للضوابط في منفذ ميناء أم قصر الأوسط

2022/06/13 | 00:51 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واعأعلنت هيئة المنافذ الحدودية، ضبط (29) حاوية مخالفة لشروط وضوابط الاستيراد في منفذ ميناء أم قصر الأوسط.وذكر بيان لهيئة المنافذ الحدودية تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أن "هيئة المنافذ الحدودية تواصل أداء واجباتها وبمستوى عالي الدقة والإشراف على تخريج البضائع المنجزة معاملاتها ٬ حيث تمكنت مديرية منفذ ميناء أم قصر الاوسط من ضبط (29) حاوية خارج الحرم الكمركي في سيطرة البحث والتحري مخالفة لشروط وضوابط الاستيراد ."وأضاف، أنه "من خلال كشف البضاعة تبين وجود (علب معدنية فارغة) موسومة صنع في العراق تستخدم للمشروبات الكحولية ولدى تدقيق المعاملة الكمركية في بوابة البحث والتحري تبين عدم وجود شهادة مطابقة واختلاف اسم الشركة المطبوع على العلب الفارغة وكتاب الإعفاء يخص معمل آخر ٬ قد دخلت المواد قبل إصدار كتاب الإعفاء."وأوضح، انه "تم تنظيم محضر ضبط اصولي واحالتها الى مركز شرطة كمرك أم قصر لعرضها امام أنظار قاضي التحقيق لاتخاذ الاجراءات القانونية المناسبة".

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