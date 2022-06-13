"توقيت غير متوقع" لخطوة الصدر.. العراق أمام منعطف سياسي جديد وغامض

2022/06/13 | 01:14 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في خطوة مفاجئة، قدم 73 نائبا من التيار الصدري استقالاتهم من البرلمان العراقي، الأحد، ما يشكل معنطفا جديدا في البلاد التي تمر بأزمة سياسية تعطل انتخاب رئيس للبلاد واختيار رئيس للحكومة.

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