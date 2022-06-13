إسبانيا تهزم التشيك بسهولة في دوري الأمم الأوروبية

2022/06/13 | 01:22 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعهز كارلوس سولير وبابلو سارابيا الشباك لتفوز إسبانيا 2-صفر على ضيفتها التشيك، وتتصدر المجموعة الثانية بالمستوى الأول بدوري الأمم الأوروبية لكرة القدم.وسيطرت وصيفة حاملة اللقب على المباراة منذ البداية، وافتتح سولير التسجيل في الدقيقة 24 من مدى قريب بعد تمريرة من ماركو أسينسيو.وعزز البديل سارابيا من تفوق إسبانيا قبل ربع ساعة من النهاية بعد هجمة مرتدة بدأها الشاب جابي لاعب برشلونة البالغ عمره 17عاما.ورفعت إسبانيا رصيدها إلى ثماني نقاط من أربع مباريات متفوقة بنقطة واحدة على البرتغال التي خسرت 1-صفر في سويسرا.ولدى التشيك أربع نقاط في المركز الثالث متقدمة بنقطة واحدة على سويسرا التي حققت فوزها الأول في النسخة الحالية.

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