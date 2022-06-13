اقتحام الكابيتول.. مسؤول سابق في حملة ترامب يدلي بشهادته

2022/06/13 | 01:44 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سيدلي مدير سابق في حملة الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، ومسؤولون سابقون من أتلانتا وفيلادلفيا بشهاداتهم، الاثنين، أمام لجنة الكونغرس الأميركي التي تحقق في الهجوم على مبنى الكابيتول في السادس من يناير 2021، بحسب تصريحات لمسؤولي اللجنة، الأحد.

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