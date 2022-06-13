السيد جعفر الصدر يقرر الانسحاب من الترشيح لرئاسة الحكومة

2022/06/13 | 01:53 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واعقرر السيد محمد جعفر الصدر، الانسحاب من الترشيح لرئاسة الحكومة.وقال السيد الصدر في تغريدة له على "تويتر" تابعتها وكالة الانباء العراقية (واع)، "كنت قبلت ترشيح سماحة السيد الصدر (دام ظله) دعماً لمشروعه الوطنيّ الاصلاحيّ، وقد حان الآن وقت الاعتذار والانسحاب".واضاف، "شكرا لسماحته ولتحالف انقاذ الوطن على ثقتهم."

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