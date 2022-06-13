2022/06/13 | 02:35 - المصدر: قناة الرشيد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: UC1JySQq7tQ

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. زلزال الصدر يقلب موازين العملية السياسية في العراق) نشر أولاً على موقع (قناة الرشيد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. زلزال الصدر يقلب موازين العملية السياسية في العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الرشيد).