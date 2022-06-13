2022/06/13 | 02:45 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، ينس ستولتنبرغ، الأحد، إن المخاوف الأمنية التي أثارتها تركيا في معارضتها لطلبي عضوية فنلندا والسويد في حلف شمال الأطلسي "مشروعة".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أمين عام الناتو: مخاوف تركيا من انضمام فنلندا والسويد للحلف مشروعة) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أمين عام الناتو: مخاوف تركيا من انضمام فنلندا والسويد للحلف مشروعة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).