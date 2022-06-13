التسلح النووي.. تقرير يحذر مما تحمله السنوات المقبلة

2022/06/13 | 03:16 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أظهر تقرير لمعهد ستوكهولم الدولي لبحوث السلام (سيبري)، نُشر الاثنين، أن عدد الأسلحة النووية في العالم سيرتفع في العقد المقبل بعد 35 عاما من التراجع، وسط تفاقم التوترات العالمية والحرب الروسية في أوكرانيا.

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