2022/06/13 | 03:47 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- راهنا، يشكل مشهد المواجهة في شمال شرق سوريا تعبيرا مكثفا عما يجري في عموم المنطقة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العنف.. الإيديولوجيا.. والمسألة البيئية) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العنف.. الإيديولوجيا.. والمسألة البيئية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).