2022/06/13 | 04:15 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: الصباح

وافق رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، مساء أمس الأحد، على استقالات نواب الكتلة الصدرية من مجلس النواب، وذلك بعد أن وجّه زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، بتقديم استقالات أعضاء الكتلة الصدرية إلى رئيس مجلس النواب.

وقال الصدر في بيان بخط يده: إنه "على رئيس الكتلة الصدرية حسن العذاري أن يقدم استقالات الأخوات والإخوة في الكتلة الصدرية إلى رئيس مجلس النواب، مع فائق الشكر لهم لما قدموه في هذه الفترة القصيرة جزاهم الله خيراً كما الشكر موصول لحلفائنا في تحالف (إنقاذ الوطن) لما أبدوه من وطنية وثبات..



وهم الآن في حل مني جزاهم الله خير الجزاء".

وأضاف: "هذا شكر خاص لابن عمنا السيد جعفر الصدر دامت توفيقاته الذي كان مرشحنا المستقل لرئاسة الوزراء" .

وتابع الصدر أن "هذه الخطوة تعتبر تضحية مني من أجل الوطن والشعب لتخليصهم من المصير المجهول، كما ضحينا سابقا من أجل تحرير العراق" .

وكان زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، دعا يوم الخميس الماضي نواب الكتلة الصدرية في البرلمان لتجهيز استقالاتهم، إذ بادر نواب الكتلة مساء نفس اليوم إلى التوجه للحنانة في النجف الأشرف ووضع استقالاتهم تحت تصرفه.

وأعلن الصدر في خطاب متلفز، أنه قرر البقاء في المعارضة، كما شدد على أن إصلاح البلد لن يكون إلا بحكومة أغلبية وطنية، عاداً أن الانسداد السياسي الذي يعيشه العراق مفتعل.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكتلة الصدرية تستقيل من البرلمان) نشر أولاً على موقع (الصباح) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكتلة الصدرية تستقيل من البرلمان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصباح).