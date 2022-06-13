جرائم بحق المرأة السورية.. أرقام مروعة عن سنوات القتل والتعذيب والاغتصاب

2022/06/13 | 04:49 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- منذ انطلاقة الثورة السورية في 15 مارس 2011 وحتى الأول من مارس 2021 قتلت 13843 امرأة سورية فوق سن الـ18 على أيدي أطراف النزاع المختلفة، وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان، الذي قد إحصاءات مروعة عن النساء في هذا البلد الذي أنهتكه الحرب الأهلية.

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