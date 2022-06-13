2022/06/13 | 05:20 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد عام 2003، وقعت بعض الأندية الرياضية في إقليم كردستان، وخاصة أندية أربيل والسليمانية ودهوك عقودا مع لاعبين محترفين من دول الجوار، وكذلك مع لاعبين من أندية عراقية أخرى للعب في صفوفها وارتداء قميصها، بينما بعض الأندية المعروفة في إقليم كردستان جاءت بلاعبين لمع نجمهم على مستوى الرياضة العراقية والكرة الساحرة، ودخلت أسماؤهم ضمن قائمة المحترفين فيما لم توفق أنديتهم في تجديد عقود الغالبية منهم بسبب الظروف المالية التي مر بها الإقليم.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الاحتراف الكروي في كردستان.. بين الواقع والطموح) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الاحتراف الكروي في كردستان.. بين الواقع والطموح) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).