ولتشرب الأرض دمائى .... قصيدة - نوال السعداوي

#نوال_السعداوي لتشرب الأرض دمائى .....
قصيدة ----------------------------------------------------------------- فى مفكرتى السِرية عام 1947 ، وأنا تلميذة فى المدرسة الداخلية فى حلوان الثانوية ، كتبت هذه القصيدة التى ظلت مكتوبة بالحبر الأسود ومحفورة فى ذاكرتى وفوق الورق .
.............................قبل أن أغيب فى النوم كل ليلة كنت أكلم نفسى سيأتى الصبح حتما ولن أموت واذا مت فلن يؤل ......
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