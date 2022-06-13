ولتشرب الأرض دمائى .... قصيدة - نوال السعداوي

2022/06/13 | 05:50 - المصدر: الحوار المتمدن

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#نوال_السعداوي لتشرب الأرض دمائى .....



قصيدة ----------------------------------------------------------------- فى مفكرتى السِرية عام 1947 ، وأنا تلميذة فى المدرسة الداخلية فى حلوان الثانوية ، كتبت هذه القصيدة التى ظلت مكتوبة بالحبر الأسود ومحفورة فى ذاكرتى وفوق الورق .



.............................قبل أن أغيب فى النوم كل ليلة كنت أكلم نفسى سيأتى الصبح حتما ولن أموت واذا مت فلن يؤل ......





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