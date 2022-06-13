بنكيران يطلب أدوارا عفَا عنها الزمن والدولة . - سعيد الكحل

2022/06/13 | 05:50 - المصدر: الحوار المتمدن

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#سعيد_الكحل يواصل الأمين العام لحزب العدالة والتنمية ، عبد الإله بنكيران، بعث رسائله إلى من يهمهم الأمر يعرض فيها "خدماته" .



فالسيد بنكيران يعيش على وهم كبير مفاده أن الدولة ذكية يمكّنها ذكاؤها من فتح الأبواب أمام من ترى من الأحزاب مناسبا لمرحلة سياسية محددة ، وهو يمني النفس والأتباع بهذا الوهم.



ففي كلمته خلال المؤتمر الجهوي لجهة سوس ماسة شدد على الخدمات التي يمكن أن يقدمها للدولة وللنظام الملكي في "هذه الظرو ......





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