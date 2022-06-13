شبرا.. الصوت والشارع

2022/06/13 | 05:51 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في مصر، حيث تحظى المهرجانات بشعبية كبيرة، نطرح سؤالا: لماذا موسيقى المهرجانات؟ وعن ماذا تعبر؟

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