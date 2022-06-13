شاهد بالفيديو.. بالعراقي - كيف يمكن القضاء على عمالة الأطفال في العراق؟

2022/06/13 | 06:25 - المصدر: الحرة عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: ZU4AtWZ19i8

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