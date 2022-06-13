أكثر المسلسلات مشاهدة على نتفليكس..

2022/06/13 | 06:53 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت شركة نتفليكس، الأحد، أن مسلسل (سكويد جيم) "لعبة الحبار" الكوري الجنوبي الذي حقق نجاحا عالميا كبيرا سيعود للموسم الثاني.

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