متفوّقا على ميسي ورونالدو.. رقم جديد لنجم مانشستر سيتي الجديد إيرلينغ هالاند

2022/06/13 | 07:54 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قاد إيرلينج هالاند منتخب النرويج إلى تحقّيق الفوز على منتخب السويد بثلاثة أهداف مقابل اثنين، في المواجهة الّتي أقيمت مساء الأحد، ضمن منافسات الجولة الرابعة للمستوى الثاني ببطولة دوري الأمم الأوروبية 2023/2022

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