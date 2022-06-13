إسرائيل تكشف عن جيل جديد دقيق من الصواريخ في معرض باريس

2022/06/13 | 07:55 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت إسرائيل النقاب عن أسلحة جديدة أو مطورة في معرض الدفاع الأوروبي (يوروساتوري) الذي يبدأ الاثنين في باريس، وتشارك فيه 56 شركة محلية إسرائيلية.

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