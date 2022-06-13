الولايات المتحدة | تحشيد في الشوارع لدحر الاعتداءات على حقوق الإجهاض! - تامر خرمه

2022/06/13 | 08:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#تامر_خرمه وفقا لمسودة أولية مسربة حول رأي الأغلبية، كتبها القاضي صموئيل أليتو، فإن المحكمة العليا تستعد لإلغاء القرار التاريخي المتعلق بالقضية المعروفة باسم “رو ضد وايد”، والذي يضمن الحق في الإجهاض.



ومن المرجح أن يفضي الحكم إلى حظر الإجهاض، أو زيادة القيود المفروضة عليه في 28 ولاية، ما يعني أن إمكانية الإجهاض قانونيا للنساء في سن الإنجاب قد تضمحل بين عشية وضحاها.



كما سيؤثر هذا الحظر، بشكل غير عادل، على النس ......





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