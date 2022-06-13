-أبو العتاهية- رائد الشعر الشعبي يعشق جارية - نعيمة عبد الجواد

2022/06/13 | 08:05 - المصدر: الحوار المتمدن

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#نعيمة_عبد_الجواد كان العصر العباسي من أفضل العصور التي بلغ فيها ازدهار المشرق عنان السماء وخاصة في العصر الذهبي (785-847)؛ حيث الفتوحات المتوالية التي جعلت الدول العربية تنفتح على ثقافات وآداب شعوب أخرى من أقصى المشارق ومغاربها، ومعها تراكمت الأموال في خزائن الدولة، ونهل الشعب من ذاك الازدهار، فأصبح لكل شخص فرصة للتقدم والرقي؛ فلقد كانت الموهبة تفتح السبل أمام أي فرد مهما كان أصله أو انتماءاته العصبية أو المذهبية ......





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