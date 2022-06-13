2022/06/13 | 08:14 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلن السفير العراقي في بريطانيا جعفر الصدر، اليوم الاثنين، انسحابه من الترشيح لرئاسة الحكومة العراقية.وقال الصدر في تغريدة له، تابعتها وكالة ايرث نيوز انه “كنت قبلت ترشيح سماحة السيد الصدر (دام ظله) دعماً لمشروعه الوطنيّ الإصلاحي، وقد حان الآن وقت الاعتذار والانسحاب، شكرا لسماحته ولتحالف إنقاذ الوطن على ثقتهم”.ويأتي اعتذار وانسحاب […]

ظهرت المقالة بعد استقالة نواب الكتلة الصدرية..



جعفر الصدر: حان وقت الاعتذار والانسحاب أولاً على ايرث نيوز.

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