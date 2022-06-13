2022/06/13 | 08:23 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ظهرت المقالة بأسمائهم ومحافظاتهم..



بدلاء النواب الصدريين في البرلمان أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بأسمائهم ومحافظاتهم.. بدلاء النواب الصدريين في البرلمان) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بأسمائهم ومحافظاتهم.. بدلاء النواب الصدريين في البرلمان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).