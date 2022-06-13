بعد فيديو مسرب له.. توقيف ضابط في هيئة الأركان العامة الأوكرانية

2022/06/13 | 08:26 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الدفاع الأوكرانية، توقيف ضابط في هيئة الأركان العامة، بعد إطلاقه النار من سلاحه في فناء مبنى سكني في العاصمة كييف، حسب ما أظهر مقطع فيديو مسرب.

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