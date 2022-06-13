تراجع أسعار النفط بعد تحذيرات الصين من تزايد إصابات كورونا

2022/06/13 | 08:32 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ هبطت أسعار النفط أكثر من دولارين، اليوم الاثنين، بعد أن أدى تزايد الإصابات بكوفيد-19 في العاصمة الصينية بكين، إلى تبديد آمال حدوث زيادة سريعة في طلب الصين على الوقود، في الوقت الذي أدت المخاوف بشأن التضخم العالمي والنمو الاقتصادي إلى مزيد من الكساد في السوق.وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 2.06 دولار أو […]

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