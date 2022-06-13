اليوم.. النوارس والصقور في كلاسيكو ناري بربع نهائي الكأس

2022/06/13 | 08:35 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واعتتجه انظار عشاق الكرة العراقية صوب ملعب الشعب الدولي الذي سيحتضن كلاسيكو العراق بين الغريمين التقليديين الزوراء والقوة الجوية في تمام الساعة الثامنة من مساء اليوم الاثنين لحساب الدور ربع النهائي لمسابقة كأس العراق .ويسعى كل منهما إلى تحقيق الفوز والظفر ببطاقة العبور إلى المربع الذهبي، من أجل تعويض الإخفاق في بطولة الدوري.ويدخل فريق النوارس لقاء اليوم والأمل يحدوه لتقديم الأداء المثالي الذي يؤهله لاجتياز منافسه، والتقدم نحو الدور نصف النهائي، ويعد الزوراء صاحب الرقم القياسي بعدد مرات الفوز بلقب الكأس بواقع (16 بطولة).بدوره يسعى الصقور لإزاحة الغريم اللدود والمنافس المباشر على تحقيق اللقب، بما يسهم في استعادة الثقة أمام الجماهير الغاضبة من النتائج السلبية.ويلعب اليوم ضمن الدور ذاته الكرخ أمام نظيره أربيل، بينما يحل مصافي الجنوب ضيفا على زاخو.

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